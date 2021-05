Pierì, mannaggia a te Pierì. Ogni giorno uno scherzo, un sorriso, una battuta e un continuo sfottò in mezzo a giovani e meno giovani del quartiere Corvo. Ti sei preso gioco di tutti per lunghissimi anni e incosciamente ci hai tenuto uniti dientro un nome ed un simbolo: Pierino. Non eri perfetto, a volte eri irritante nei tuoi ragionamenti un po’ stolti. Ma eri unico, simpatico e soprattutto buono. Nessuno, nemmeno i bambini di 10 anni, hanno mai osato chiamarti “signor Galeota”. E nessuno, nemmeno il giocatore più giovane che hai allenato in tanti anni in quel PalaGallo, ha osato chiamarti mister. Nossignore. Tutti, indistintamente, ti abbiamo sempre e semplicemente chiamato Pierino.

Accettavi tutto e tutti per quello che erano e per quello che potevano darti. Era bellissimo sentirti dire che facevi giocare “puru i genti ccu i pedi muntati ala storta” oppure ti immergevi in un torneo di carte allo storico “club” per il gusto di sfottere i tuoi amici anche quando vincevano. E poi le gridate. Si, le gridate. Non hai mai saputo parlare sottovoce perchè per tenere banco bisogna urlare e unire le persone attorno ad una panchina, una birra, seduti sul muretto. E finiva esattamente così: guagliò, veniti cca. Bastava qualsiasi pretesto per iniziare una scenetta di ore che colpiva lo sfortunato di turno. Una volta il giocatore che aveva sbagliato un gol; un’altra il perdente a scala 40; un’altra ancora il ragazzo che aveva trovato fidanzata o quello che correva troppo con la moto lungo le vie del quartiere. E poi tutto finiva sempre allo stesso modo: un sorriso e un abbraccio alla vittima del giorno.

E Natale? Capodanno? Te lo ricordi Pierì? Il brindisi al bar, al club e poi le partite a tombola a casa del prof. Napolitano che ti ha accolto come un fratello nonostante mille pregi, mille difetti e tantissime storie urlate da una famiglia pazzissima che si radunava a festa. Quattro figli, diversi da loro ma con il cuore buono e “fragile” come il tuo. Mario fa ancora tanto silenzio mentre Andrea prende in eredità il sorriso contagioso e una bontà d’animo impressionante. Guai a chi toccava la tua femminuccia e poi…nessun torto o dolore ti ha allontanato dalla tua prima immensa gioia di padre. E poi tua moglie, amata a tal punto di portarla con te ogni giorno a lavoro per poi andarla a riprendere. Casa tua era casa di tutti e hai scelto qualcosa che oggi ci fa terribilmente male: hai scelto di vivere non guardando in faccia la morte e la possibilità che ti posso accogliere. Lo hai fatto fino alla fine ma è una tua scelta e va rispettata. Le tue patologie pregresse ti invitavano a stare a casa nei tempi del covid, ma sul divano non saresti stato Pierino. E allora forse è giusto così, riposa in pace e veglia sulla tua famiglia e sul Corvo che ti ha voluto tanto bene. Buon viaggio, Pierino, semplicemente Pierino dal sorriso contagioso.