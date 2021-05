Più guariti che nuovi positivi, Gravina: “Fondamentale proseguire con le vaccinazioni per mettere in sicurezza fasce sempre più ampie della popolazione”

CAMPOBASSO – Tornano a scendere a Campobasso i dati riferiti ai cittadini riscontrati positivi al virus Covid-19, nella settimana che ci siamo appena messi alle spalle, ovvero quella dal 26 aprile al 2 maggio.

Infatti, in questi ultimi sette giorni, il numero dei positivi reso noto dall’ASREM attraverso i suoi bollettini d’aggiornamento quotidiano, è praticamente più che dimezzato rispetto a quello della settimana precedente. Sono 33 i cittadini che sono risultati positivi al Covid nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio. Torna così a essere nettamente positivo il saldo a favore dei cittadini guariti che, negli stessi sette giorni, sono stati, sempre leggendo i quotidiani bollettini dell’ASREM, 49.

“A Campobasso, secondo i dati disponibili sulla piattaforma SIC dell’ASREM, ad oggi 3 maggio, i cittadini ancora positivi registrati sono 127. – ha fatto sapere il sindaco Roberto Gravina – Questo primo decremento dei numeri ci rende un po’ più sereni, ma è presto per poter capire, a livello generale e non solo nella nostra realtà cittadina, quanto potranno influire su ciò che sarà il panorama delle settimane a venire, sia le varie riaperture, e la conseguente mobilità ripresa in modo più ampio di quanto non fosse nei mesi precedenti, e sia il proseguimento della campagna vaccinale, punto fondamentale per mettere in sicurezza fasce sempre più ampie della nostra popolazione”.

