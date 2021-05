La qualità dell’aria oggi non è solo considerata in termini di pulizia e freschezza. Soprattutto dopo il 2020, il concetto di sanificazione da agenti pericolosi è diventato un fattore su cui fare molta attenzione. E l’attenzione si alza ancora di più se nell’aria possono circolare sostanze contaminanti come virus e batteri.

In effetti i rischi da contaminazione ci son sempre stati ma mai sono stati così considerati vista la velocissima e pericolosa diffusione dei virus influenzali come quelli del COVID-19 e tutti i suoi derivati.

I nostri enti governativi hanno escogitato di tutto per contrastare la diffusione dei virus e cercato di diffondere informazioni su come rendere salubre l’aria che respiriamo e le superfici che tocchiamo. I Sistemi sanitari hanno dato informazioni importanti su come scongiurare il contagio dai virus facendoci prendere buone abitudini igieniche come lavarsi frequentemente le mani e controllare le nostre temperature per correre ai ripari alle prime avvisaglie. D’altra parte la maggior parte del tempo la gente lo passa all’interno di ambienti chiusi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità dice che più del 90% della giornata viene vissuta in edifici come casa, ufficio, scuola, palestre, centri commerciali, RSA, ospedali, centri medici, aeroporti, ristoranti o nei luoghi in cui tutti comunemente svolgiamo le nostre attività quotidiane.

Ed è proprio nei luoghi chiusi che si avvertono i problemi che possono compromettere la salute dell’essere umano. Ma la scienza ci aiuta e le applicazioni di scoperte importanti ci permettono di eliminare e/o contrastare il problema e vivere con un senso di sicurezza e tranquillità.

Il pericolo è nell’aria, e non solo! Le precauzioni non si devono limitare all’uso della mascherina, del gel mani e della sanificazione delle superfici, si può allargare il campo d’azione, alzare lo sguardo per trovare un sistema che permette di sanificare l’aria e le superfici in continuo ed in presenza di persone. Ma serve una soluzione con fondamenta scientifiche, con una logica di utilizzo semplice, alla portata di chiunque.

Il rischio di contagio viene decisamente abbattuto con la tecnologia applicata al trattamento dell’aria e tutto al sistema di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

CMC Ventilazione, leader nel settore della movimentazione dell’aria da oltre 50’anni, trova destinazione della sua produzione di ventilatori professionali in ambienti di tutte le portate. I prodotti di CMC Ventilazione li possiamo trovare sia in ambienti raccolti come abitazioni ed uffici professionali che in ampi ambienti destinati ad un pubblico maggiore.

Centri commerciali, RSA, ospedali, aeroporti, in cui gli ambienti sono ventilati con sistemi meccanici, hanno il grande vantaggio di poter avere un controllo della qualità dell’aria per tutte le stagioni. L’aria, calda e fredda, oggi può essere sanificata in continuo grazie all’utilizzo di lampade UVc, a doppia lunghezza d’onda brevettate, abbinate alla fotocatalisi, producono una miscela gassosa eco-friendly chiamata fotoplasma.

AirLibra è il marchio che contraddistingue una specifica linea di dispositivi in grado di sanificare l’aria negli ambienti. Prodotti certificati per il trattamento dell’aria in grado di eliminare al 99,99% virus, batteri, odori, muffe e sostanze volatili organiche. I coronavirus hanno vita breve, vengono annientati nel giro di 1 secondo e test tenuti sui banchi di diversi istituti internazionali accreditati lo dimostrano con severe prove in grado di dare certezza dell’efficacia già da diversi anni.

Quali sono gli strumenti più utili per la sicurezza dell’aria e delle superfici negli ambienti?

AirLibra è una linea scelta da CMC Ventilazione che da molti anni studia prodotti scelti per essere impiegati in presenza di persone ed in forma continuo.

Un esempio pratico? Prendiamo gli ascensori che troviamo in ogni palazzo, in ogni grande struttura. Il vano ascensore ha la caratteristica di essere un ambiente in cui non possono essere rispettate le distanze di sicurezza tra le persone e luogo di proliferazione batterica e virologica. E’ quindi una potenziale area di contagio? Tecnicamento lo è.

Per risolvere il problema esiste una facile soluzione chiamata “Sistema Lift”

Il sistema “Lift” è in grado di trasformare le particelle dannose dei virus in sostanze non dannose grazie al fotoplasma. Una miscela controllata e certificata che abbatte la propagazione di agenti contaminanti nell’aria e delle superfici. Una garanzia di sicurezza sempre.

AirLibra nasce proprio per incrementare la salubrità e per aumentare la sicurezza negli ambienti in cui viviamo. L’applicazione della tecnologia al fotoplasma ha enormi vantaggi anche pratici.

In camera, in cucina o negli ambienti di casa AirLibra ha soluzioni per ogni spazio!