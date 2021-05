Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in occasione delle vaccinazioni dei calciatori della Nazionale

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in occasione delle vaccinazioni dei calciatori della Nazionale presso l’Ospedale Spallanzani di Roma. Le sue dichiarazioni.

«Ringrazio il Governo per averci dato la possibilità di disputare in Italia la fase finale dell’Europeo e ci permetterà di farlo nella massima sicurezza sia per gli atleti che oggi sono stati vaccinati sia tutti coloro che vorranno vivere l’evento sportivo. Ci posizioniamo a valle delle fasce protette secondo le linee guida. Oggi 12 calciatori a Roma e 14 a Milano sono stati vaccinati secondo le indicazioni del ct Roberto Mancini. Poi questo numero dovrà essere ristretto in vista dell’Europeo. Grazie anche al commissario Figliolo e al dottor Vaia per la disponibilità».

