Il Toro combatte e riesce a superare 1-0 il Parma in un vero e proprio spareggio per la salvezza nel posticipo della serie A di calcio. Decisivo il gol di Vojvoda che al 63′ segna mettendo in rete il passaggio dalla sinistra di Ansaldi. Annullato al ’73 un gol di Bellotti per fuorigioco. Il Parma … Leggi tutto L’articolo Il Toro vince con il Parma 1-0 e si porta a + 3 dalla…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it