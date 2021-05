Irpiniatimes.it

Con provvedimento in data odierna, il Prefetto della Provincia di Avellino ha sospeso il consiglio comunale di Lauro, in presenza di dimissioni di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati, ai sensi dell’ART. 141, COMMA 1 LET.B)NUMERO 3) del decreto legislativo 18 agosto 2000, N. 267. In attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento, il prefetto, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e assicurare la funzionalità dell’ente, ha altresì nominato il Dott. Vincenzo Lubrano, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Caserta, commissario prefettizio per la temporanea gestione dell’ente.

Comunicato Stampa Prefettura di Avellino

