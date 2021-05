Mattia Novella, esterno della Lazio Primavera, ha parlato della vittoria contro la Fiorentina al termine del match

La Lazio Primavera conquista una grandissima vittoria contro la Fiorentina, riscattando la sconfitta nella finale di Coppa Italia. Al termine del match, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel Mattia Novella, uno dei marcatori dei 5 gol biancocelesti. Ecco le sue dichiarazioni.

SUL GOL – «Ho approfittato del momento. C’erano molti spazi nella difesa viola, ci ho creduto ed ho corso verso il buco libero. Avevo detto alla squadra che se avessi segnato, lo avrei fatto per Daniel e la mia rete di oggi la dedico proprio a lui. Per strada abbiamo perso dei punti, anche la finale di Coppa Italia è stata persa perché ci siamo abbassati molto e mettendo in campo paura».

SULLA GARA – «I viola sono forti tecnicamente e nell’ultimo atto della coppa abbiamo mostrato le nostre qualità nel secondo tempo di gioco. Oggi la Fiorentina ha avuto un possesso palla molto buono, vantano un gioco pulito e bello da vedere. Noi preferiamo ripartire con le nostre giocate e portare a casa dei punti. Ora dobbiamo vincere con il Bologna e tutte le altre partite che ci aspettano».

LA DEDICA A DANIEL – «È stata una vittoria di squadra. Franco durante il riscaldamento ha avuto un risentimento muscolare ed è stato tenuto fuori precauzionalmente. Questa vittoria la dedichiamo a Daniel ed alle persone che ci seguono, la mia rete voglio dedicarla alla mia famiglia ed alla famiglia di Daniel Guerini».

