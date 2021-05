Eccoci, siamo alle porte di una nuova estate. Si susseguono notizie a volte contraddittorie su cosa si possa o non si possa fare. Una cosa certa è che il desiderio di vacanza, non manca.

L’importante sarà rispettare le regole, i protocolli e comportarsi bene. Questo ormai lo abbiamo capito e imparato ed è necessario, obbligatorio e doveroso.

Ma si può andare in vacanza? Dove?

Queste sono le domande che tutti ci facciamo e per cui desideriamo risposte chiare e certe che permettano di programmare e prenotare.

È qui che entriamo in gioco noi! Con l’appoggio di Roncalli Viaggi organizzare una vacanza non è mai stato così semplice!

Grazie ad uno staff altamente qualificato e preparato siamo in grado di offrirvi tutto il supporto e la consulenza necessaria per prenotare in massima sicurezza e nel rispetto di tutte le vigenti normative.

Sarà un’estate solo italiana? Non è detto. Sono disponibili anche diverse destinazioni con volo Covid free che possono diventare un’interessante soluzione da valutare. Il bello è sapere che si può partire e che, molti operatori, offrono delle soluzioni molto cautelative in caso di necessità di cancellazione.

E’ un grande piacere comunicarvi che la nostra Agenzia è sempre aperta nei consueti orari di ufficio e che vi aspettiamo per valutare con voi le migliori opportunità per questa estate in arrivo ma, se volete chiederci un preventivo anche in via digitale, lo potete fare tranquillamente a questo indirizzo

