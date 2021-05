Nuovo importante aggiornamento nel caso Astori: è stato condannato il medico pratese Giorgio Galanti. Ecco il motivo

Come riportato dall’Ansa poco fa è arrivata la condanna per Giorgio Galanti, medico pratese reo di aver falsificato un certificato relativo a un approfondimento eseguito per osservare le risposte del muscolo cardiaco del calciatore della Fiorentina Davide Astori nella primavera del 2018. LA NOTA COMPLETA SU CALCIONEWS24.

L’articolo Morte Astori, condannato il medico Galanti proviene da Cagliari News 24.