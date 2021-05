I quotidiani sportivi bocciano l’operato di Michael Fabbri in Napoli Cagliari: dubbi sul gol annullato a Osimhen

Michael Fabbri, direttore dello scontro tra Napoli e Cagliari, viene bocciato dai quotidiani sportivi odierni. Il fischietto romagnolo non ha convinto, sopratutto per il gol annullato a Osimhen che avrebbe portato gli azzurri sul 2-0. Di seguito i voti riportati dai giornali.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Pesa sul voto il goal annullato a Osimhen per un fallo su Godin che non è parso tale: il Var non può intervenire sull’intensità del contatto. VOTO 5.5

IL CORRIERE DELLO SPORT – Non bene, figuriamoci il resto, l’internazionale Fabbri, sembrato troppo supponente in alcune decisioni. Tanti dubbi disseminati sulla strada di Napoli-Cagliari, seguirli come Pollicino porta a una prestazione non pienamente sufficiente. Anche da un punto di vista disciplinare, lascia qualche buco (vedi giallo di Godin, che neanche sfiora Di Lorenzo): alla fine saranno 22 falli e quattro ammoniti. VOTO 5,5

TUTTOSPORT – Non sembra coerente nelle valutazioni e c’è più di un dubbio sul 2-0 annullato a Osimhen. VOTO 5

