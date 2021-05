Se l’è cavata con un grosso spavento l’uomo di 56 anni a bordo dell’auto che si è ribaltata in via Sant’Alberto a Parre intorno alle 13.30 di lunedì.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della centrale di Bergamo. Secondo la prima ricostruzione l’autista ha perso il controllo della sua autovettura ribaltandola su un fianco.

L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Parre per accertamenti. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.