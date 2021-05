Il Parma retrocede in Serie B dopo la sconfitta contro il Torino: 20 punti in 34 giornate non sono bastati per la squadra di D’Aversa

Dopo il Crotone, arriva l’ufficialità per la seconda squadra retrocessa in Serie B: il Parma scende di categoria dopo la sconfitta sul campo del Torino ed il misero bottino di 20 punti conquistati in 34 gare.

Parole di consapevolezza già nella scorsa settimana dal presidente Krause e anche dal direttore sportivo Carli prima della gara: il Parma ripartirà dalla Serie B con tanti giovani dopo un’annata disastrosa in Serie A.

L’articolo Serie A, il Torino vince e condanna il Parma alla Serie B proviene da Lazio News 24.