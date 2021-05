La sedicesima giornata di Serie C, diciannovesima per il Girone B, si chiude con novantotto reti all'attivo. Nessun cambio in testa ai quattro gironi dove vincono tutte le formazioni di vertice, continua il momento magico della Sassari Torres che festeggia il decimo successo di fila con altrettante reti. Si infiamma invece la lotta salvezza: nel Girone B vittoria pesantissima della SPAL ad Isera, nel Girone D situazione ancora più elettrizzante con sei squadre in cinque punti (Ternana, Apulia Trani, Pescara, Formello, Monreale e Sant'Egidio) a sei giornate dal termine del campionato. GIRONE A Azalee-Genoa 0-1 Campomorone Lady-Alessandria 6-2 Caprera-Speranza Agrate 1-4 Independiente Ivrea-Pinerolo 0-1 Pro Sesto-Real Meda 4-0 Torino Women-Spezia 8-0 La flessione… Source