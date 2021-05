La sconfitta di ieri contro il Torino ha sancito la retrocessione del Parma in Serie B. Le parole del capitano Bruno Alves

La sconfitta di ieri contro il Torino è stata fatale per il Parma che retrocede in Serie B. La delusione tra i ducali è tanta e a farsi portavoce di questo sentimento è il capitano della squadra di Roberto D’Aversa, Bruno Alves che ha parlato ai microfoni di SkySport.

«Questo è il momento più difficile di tutto il campionato. La sofferenza è tanto, quando sono arrivato al Parma speravo di poter fare bene. Siamo davvero tutti dispiaciuti e delusi per questo finale, i tifosi non meritano tutto questo: sono sempre stati al nostro fianco e ci hanno sempre incoraggiato a fare del nostro meglio per la squadra e per la città intera. Questa, per me, è una situazione nuova, non avevo mai vissuto una retrocessione e, personalmente, è un momento molto difficile. La società, ora, penserà al futuro, a come muoversi. Oggi è un giorno triste, un giorno che ricorderò per sempre».

