Per importante lungometraggio tratto dal romanzo “Le Otto Montagne” di Paolo Cognetti, vincitore Premio Strega anno 2017 e prodotto da Wildside, le cui riprese sono previste in Valle d’Aosta, in particolare tra Graines e Brusson a partire dalla fine di maggio, si cercano le seguenti figure:

Uomini e Donne di età compresa tra i 18 e i 70 anni.

Soccorritori di sesso maschile con esperienza professionale e accento locale.

Alpinisti di sesso maschile con esperienza professionale e attrezzatura propria da scalata.

Uomini compresi tra i 30 e i 70 che siano in grado di guidare il trattore.

Bambine di 2 max 3 anni con capelli sul biondo e toni chiari.

La produzione inoltre è alla ricerca di autoveicoli immatricolati tra il 1980 e il 2004.

Per esigenze di sceneggiatura non saranno presi in considerazione candidature con tagli di capelli o colorazioni moderne, piercing non removibili o tatuaggi visibili. A queste figure è richiesta preferibilmente la provenienza dalla Val d’Ayas o zone limitrofe.

In ottemperanza alle indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, si comunica che il casting avverrà attraverso candidatura via e-mail.

Tutti gli interessati a partecipare dovranno inviare all’email melania.casting@gmail.com entro il 21 maggio 2021, la propria candidatura, allegando 4 foto recentissime (di cui una figura intera, un mezzo busto, un primo piano e un profilo), scansione della carta di identità, codice fiscale, codice Iban e contatto telefonico.

La candidatura dovrà essere presentata dal diretto interessato nel caso di maggiorenni, da un genitore/tutore legalmente riconosciuto con in cc anche l’altro genitore in caso di minorenni.

