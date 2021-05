Champions League, Manchester City in finale: Psg battuto 2 a 0, che sommato al risultato dell’andata fa 4 a 1

Pep Guardiola e il suo Manchester City in finale di Champions League. I Citizens hanno battuto il Psg 2 a 0 con i gol di Mahrez, autore di una doppietta. Risultato mai in discussione, con gli inglesi padroni del gioco al ritorno come all’andata.

Anche nel match giocato al Parco dei Principi, infatti, la squadra di Guardiola si era imposta sui francesi, vincendo 2 a 1. Il complessivo 4 a 1 regala ai Citizens la finale.

