Per la prima serata in tv, martedì 4 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Montalbano”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “L’altro capo del filo”: gli sbarchi di migranti si susseguono quasi ogni notte e Montalbano deve affrontare questa emergenza con i pochi uomini a sua disposizione. E lo fa senza perdere mai la sua umanità e il suo senso di giustizia. Intanto, un terribile delitto si abbatte su Vigata: Elena Biasini viene barbaramente massacrata nella sua sartoria.

Canale5 alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio tra Manchester City e Paris Saint Germain, valida per le semifinali di ritorno di Champions League.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola Vi vorrei”. Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e divertimento, per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità…

Su Italia1 alle 21.05 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano, e su La7 alle 21.15 “diMartedì” condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Papillon”; su Rai5 alle 20.50 “Eddie the Eagle Il coraggio della follia” e su Iris alle 20.55 “Il grande sentiero”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Downton Abbey”; su La5 alle 21.10 la replica de “L’isola dei famosi”; su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition” e su Italia2 alle 21.10 “Masterminds – I geni della truffa”.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset