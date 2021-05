Il comune di Cirigliano (Matera) sta rifacendo la pavimentazione davanti alla sede municipale. Una pavimentazione già perfettamente funzionale per cui, a quanto ci dicono alcuni cittadini, non ci sarebbe bisogno di smontarla. Che senso ha questo lavoro? Quella pavimentazione è in ottimo stato fatta con pietre locali, tagliate a mano, dello spessore di oltre 15 cm ben incastonate. Adesso le stanno sostituendo con pietre di 5 cm, tagliate a macchina perciò di breve durata.

Insomma, questi lavori hanno tutti i requisiti per apparire inutili. Le pietre rimosse, ancora intatte, sono state depositate in località Querceto all’interno della discarica comunale attualmente in disuso.

Per quale motivo? Verranno usate altrove, considerato che sono intatte? Si vuole evitare alla ditta esecutrice dei lavori il costo e il fastidio dello smaltimento? È quello che si chiedono i cittadini che ci hanno segnalato la vicenda.

“Ci sono tante strade impraticabili qui intorno – ci scrivono – che andrebbero sistemate, eppure si preferisce smontare una pavimentazione perfettamente funzionale per rifarne una assolutamente inutile.”