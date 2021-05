Giovedì 29 aprile si è svolta in streaming la premiazione del Concorso Nazionale, organizzato dalla Caritas Italiana in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, sul tema “Cittadini per una cultura dell’incontro: dai social alla comunità umana”.

Il tema era incentrato sulla necessità di lavorare per ristabilire relazioni autentiche e costruire una vera cultura dell’incontro che vinca la cultura dell’indifferenza e ribadiva l’importanza per la scuola di essere palestra di allenamento alla comunicazione e alla relazione.

Nella sezione “Breve Scritto” per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, sono risultate vincitrici due studentesse di 4^ Scientifico A del Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio, Valentina Benzi e Linda Sottocorno.

Oggi presentiamo le riflessioni di Valentina sul tema dello sguardo e il testo con cui ha partecipato al Concorso Nazionale.

Il mio testo è frutto di un percorso interdisciplinare sulla diversa valenza che può assumere lo sguardo nella cultura contemporanea. Tra gli altri, avevamo analizzato l’intervento di Martha Nussbaum sull’importanza di un’educazione alla cittadinanza del mondo, ovvero cercare in modo sano una “connessione” con realtà lontane da noi. Questa riflessione mi aveva molto colpita e mi ha portata a riflettere.

Molto spesso ci sentiamo quasi obbligati dalla società a percepire questa connessione con il mondo intero e, se non la troviamo, ci sentiamo imperfetti, incompleti o semplicemente “non abbastanza”.

Allora ricerchiamo questo “legame” nel luogo dove si pensa sia contenuta tutta la conoscenza del mondo contemporaneo: la rete internet.

Tuttavia è impossibile trovarlo nei social network e perciò rimaniamo delusi e disillusi dalla mancanza di profondità dell’esperienza virtuale.

Il titolo del mio lavoro, “Coca-cola”, rimanda ad una bibita che in passato era ritenuta una medicina, ma che in realtà non possiede una dote curativa; lo stesso vale per il mondo della rete. Spesso é ritenuta la soluzione ai problemi della vita reale, un luogo in cui ripararsi, mentre in realtà si tratta solo di un falso rifugio che ha l’unica funzione di acuire i nostri mali e farci perdere la percezione di noi stessi.

Ecco ora il testo con cui Valentina è stata premiata giovedì scorso.

Ho scoperto che la coca-cola in realtà è stata creata come una medicina, un digestivo.

Certe volte mi chiedo se la coca-cola possa aiutare a digerire anche le delusioni, come fa il cioccolato. Se così fosse, dovrebbero scrivere una ricetta, anzi, tante ricette: “Per distinguere le cose finte da quelle reali, mezzo litro di coca-cola e dieci grammi di cioccolato”; “Per non sparire nella massa, un quadratino di cioccolato bianco sciolto in infusione di coca-cola a temperatura ambiente”; “Per non sentirsi soli, sciogliere venti grammi di fondente nero in una tazza di coca- cola calda”.

Lo so, il gusto non dev’essere granché, suonava meglio nella mia testa. La verità è che ho bisogno di un farmaco che mi faccia guarire. Ho provato con i cristalli e i chakra, ma detto tra noi non ci ho mai creduto molto. Volevo provare con l’agopuntura, ma sono scappata via prima che un solo ago mi toccasse la pelle.

Ho provato a parlare con altre persone ma non sapevano la mia lingua.

Ho bisogno di guarire e non so come fare perché il mio male non si può vedere né sentire e non so come farmi aiutare. L’unica cosa che voglio è essere felice.

Ho provato con i bagni di sole e mi sono sentita meglio per un breve minuto, su quel prato verde; poi sono arrivati i bulldozer. Cammino per strada e dico “ciao” a vuoto perché nessuno mi risponde, hanno tutti le cuffie Bluetooth. Negli ultimi tempi dicono che siamo tutti connessi, connessi a cosa poi? Vorrei solo che qualcuno mi dicesse “ciao” e che lo intendesse davvero, ma so che questo oramai non può più accadere.

Ho trovato la medicina, ma non è la coca-cola. Ho trovato la medicina e ora sono sul cornicione del grattacielo nuovo, guardo solo in su e penso a tutto questo. Poi sento l’aria e poi niente.

Sono guarita.