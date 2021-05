Borgo Valbelluna. Domenica 9 maggio apre Ca’ De L’Art, hostaria, ristorante, enoteca con ampio parco, in via Frontin, 146 di Trichiana (ex Busa del Tor).

Dalle ore 10:30, per tutti gli ospiti saranno offerti porchetta gigante e calice di benvenuto.

Musica e divertimento con Dj Eros e l’installazione di un PhotoBooth con foto per tutti i partecipanti!

E’ gradita la prenotazione per il tuo tavolo: prenotazioni@cadelart.it – INFO 375 57 61 950 www.cadelart.it

L’articolo Domenica 9 maggio apre Ca’ De L’Art, hostaria, ristorante, enoteca, con parco a Frontin di Trichiana proviene da Bellunopress – Dolomiti.