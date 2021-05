Ultimata la realizzazione del centro vaccinale di Riccia nella nuovissima palestra adiacente alla Scuola Secondaria di I grado di via Calemme. Il Centro vaccinale risponde alle esigenze dei medici di medicina generale di poter effettuare i vaccini anticovid in un luogo idoneo e ben attrezzato, nel rispetto dei protocolli vigenti.

Questa mattina 4 maggio è stato effettuato il sopralluogo da parte dell’Asrem, che si è espressa positivamente in merito all’idoneità del Punto vaccinale.

“Manca solo l’autorizzazione ufficiale e conseguentemente le dosi dei vaccini e finalmente i nostri medici di base e i nostri infermieri professionali, a cui va ancora una volta il nostro sentito ringraziamento, possano essere finalmente operativi” ha dichiarato con soddisfazione il sindaco Pietro Testa.

“Il Centro vaccinale è stato realizzato grazie al lavoro e all’impegno di tutta l’Amministrazione comunale, che convintamente e con perseveranza ha voluto raggiungere tale obiettivo, e grazie alle donazioni effettuate dai tanti cittadini riccesi e dalle tante associazioni locali, attraverso il Fondo di Mutuo Soccorso, sin dal periodo del lockdown.

Una parte di quei contribuiti è stata utilizzata per l’allestimento del Centro vaccinale di Riccia che sarà messo a disposizione dell’Asrem affinché si possano effettuare i vaccini anticovid al più presto, secondo la programmazione già stabilita a livello nazionale, in favore dei cittadini di Riccia, ma anche di altri Comuni limitrofi, qualora ne avessero bisogno.

Sarà l’Asrem stessa che provvederà ad invitare i cittadini alla vaccinazione presso il nostro Centro, in base alle prenotazioni effettuate. Non resta che augurarci che le dosi vaccinali arrivino quanto prima per poter procedere il più celermente possibile con la campagna vaccinale” conclude una nota del Comune.