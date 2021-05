Cambiare allenatore per provare ad alterare le sorti della squadra è una decisione giusta? Il dato sul Cagliari

A quattro giornate dalla fine della stagione, sei squadre – la maggior parte impegnate nella lotta per non retrocedere – hanno deciso di cambiare allenatore. Due club, Crotone e Parma, sono già aritmeticamente in Serie B mentre altre, tra cui il Cagliari, sono ancora in piena corsa salvezza.

Il cambio di panchina voluto dal presidente Giulini ha cambiato totalmente le sorti della compagine rossoblù: sotto la guida di Di Francesco, gli isolani viaggiavano in campionato a una media di 0.65 punti a partita (15 in 23 incontri), con l’arrivo di Semplici la media è aumentata a 1.55 (17 punti in 11 gare).

