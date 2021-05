E’ ripresa al Mapei Football Center la preparazione del Sassuolo in vista della trasferta di domenica sul campo del Genoa. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, possesso palla, esercitazioni tattiche e partitella a campo ridotto. Intanto i tifosi neroverdi hanno scelto Andrea Consigli come MVP di Sassuolo-Atalanta. In lizza per la nomina di migliore in campo c’erano anche Boga, Locatelli e Raspadori, selezionati in base all’Opta Index del match. Per celebrarlo sarà attivata nella giornata di mercoledì 5 Maggio una promo speciale su Source