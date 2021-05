Christian Brocchi carica il suo Monza in vista della sfida contro il forte Lecce di mister Corini. Sarà un'altra partita importante che, grazie all'ottima partita giocata a Salerno, ci permette di avere qualche possibilità di poterci giocare le nostre carte fino alla fine. Affronteremo una squadra con dei valori importanti, una delle rose migliori del campionato di Serie B, se non la migliore: ha giocatori di esperienza e di grande qualità. Sarà una bella sfida dove tutte e due le squadre hanno bisogno di vincere per continuare a cullare il sogno di arrivare nei primi due posti. Quanto è importante avere un giocatore come Frattesi da 8 o più gol in stagione? E gli ha già pagato la scommessa? È importantissimo… Source