Da sabato 8 marzo il Comune di Treviolo aprirà uno Sportello di supporto digitale. Il progetto, proposto e coordinato dall’assessorato all’innovazione, darà assistenza a tutti quei cittadini che non hanno dimestichezza con la tecnologia. In modo particolare si rivolge a chi per età, per carenza di competenze o mancanza dei devices non riesce ad accedere e a utilizzare a tutti i sistemi online nazionali, regionali o locali per svolgere le pratiche per via telematica.

Fornirà supporto a 360° ad esempio per ottenere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), adoperare tablet e smartphone, creare e utilizzare un’e-mail, impaginare un testo e molto altro ancora.

Sarà gestito da giovani volontari: hanno dato la propria disponibilità 13 ragazzi di età compresa fra i 19 e i 35 anni, che si erano iscritti nelle liste prima dello scorso Natale, durante la seconda ondata della pandemia da Covid, per aiutare la cittadinanza e ora sono pronti a cimentarsi in questo nuovo impegno. Accanto a loro ci sarà un’operatrice comunale che darà a loro il supporto di cui avranno bisogno e, inizialmente, l’assessore all’innovazione, comunicazione e politiche giovanili Martina Locatelli.

“Siamo molto contenti – evidenzia l’assessore Locatelli – di questa iniziativa perché unisce i giovani e gli anziani fornendo un servizio utile a chi si trova in difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Colgo l’occasione, quindi, per ringraziare i ragazzi che hanno dato la propria disponibilità per la realizzazione di questo progetto e ancora una volta si sono messi a servizio della comunità”.

Lo sportello è allestito alla sala consiliare del Comune, all’ultimo piano del municipio, in giorni e orari variabili, che verranno comunicati dall’operatore nella fase di prenotazione: per accedervi è obbligatoria la prenotazione telefonica chiamando il numero 0352059112. “Nel mese di maggio – aggiunge l’assessore – sarà aperto tutti i sabati dalle 9 alle 11 con slot di circa 30 minuti. Nei mesi successivi l’organizzazione verrà calibrata in base all’esperienza acquisita in questa fase iniziale. Per esempio si potrebbero valutare modifiche nel giorno e nell’orario di apertura o la durata degli slot per garantire la miglior fruibilità alla cittadinanza”.

È possibile avere ulteriori informazioni inviando un’e-mail a locatelli@comune.treviolo.bg.it oppure consultando il sito https://www.comune.treviolo.bg.it/node/5663.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI TREVIOLO