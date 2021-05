In Puglia sono quasi 1,4 milioni le dosi di anti Covid somministrate, per la precisione 1.394.616, di cui oltre un milione riguardano le prime inoculazioni. Grazie a nuovi rifornimenti sono riprese le vaccinazioni anche per la fascia di età 60-69 anni, prosegue la copertura di prime o seconde dosi a fragili, over 80, 79-70. Sono iniziate anche le somministrazioni delle seconde dosi al personale scolastico con l’uso di Astrazeneca.

L’articolo Vaccini, in Puglia somministrate quasi 1,4 milioni di dosi proviene da Telebari.