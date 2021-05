Alessio Cragno è tornato tra i pali nel match contro il Napoli e ora attende il Benevento: con i sanniti raggiunse la Serie A nel 2017

Alessio Cragno è tornato subito ad occupare la porta del Cagliari durante la sfida contro il Napoli. Il portiere, tuttavia, sembrava destinato alla panchina ma, dopo aver ritrovato la condizione migliore con solamente due allenamenti sulle spalle, ha voluto riprendersi il suo posto da titolare. L’estremo difensore rossoblù, archiviato il pareggio contro gli azzurri, ora pensa alla partita di domenica contro il Benevento, dove ha vissuto una parentesi felice della sua carriera.

Il portiere toscano – come ricorda il Corriere dello Sport – è stato uno dei protagonisti della storica promozione in Serie A delle streghe nel 2017 e, proprio nella città campana, ha conosciuto alcuni compagni con i quali ha mantenuto rapporti di amicizia a distanza. Lorenzo Venuti, nonché suo testimone di nozze, ne è l’esempio più concreto. Insomma, Cragno ora dovrà fare i conti con la sua ex squadra e cercherà di eludere tutte le emozioni in vista di una gara che potrebbe valere l’intera stagione degli isolani.

L’articolo Cagliari, dolci ricordi per Cragno: gara da ex contro il Benevento proviene da Cagliari News 24.