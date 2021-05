Irpiniatimes.it

L’Us Avellino dopo alcuni giorni di riposo da domani pomeriggio andrà in ritiro per preparare nel migliore dei modi gli spareggi promozione. I lupi scenderanno in campo nei play-off il 16 maggio .

Mister Braglia dovrà verificare le condizioni del difensore centrale Iulian Illanes. L’argentino infatti, nel match contro la Cavese è uscito per un acciacco.

Sarà fondamentale recuperarlo vista la grossa emergenza dei lupi nel reparto arretrato, dove non ci saranno ne Luigi Silvestri ne Mirko Miceli.

