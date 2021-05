Non cambiano le posizioni della zona playoff del girone c del campionato di calcio di serie C ovvero il raggruppamento del Catanzaro.

Il Collegio di Garanzia, e precisamente la prima sezione presieduta da Mario Sanino, ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso del Catania Calcio che chiedeva la restituzione dei residui due punti di penalizzazione dopo che una prima revisione della sanzione aveva dimezzato nei mesi scorsi la penalità inizialmente di 4 punti.

Gli Etnei quindi restano in sesta posizione e come da classifica sul campo affronteranno il Foggia in casa nel primo turno preliminare dei playoff. Il match in gara unica si disputerà, il prossimo 9 maggio.