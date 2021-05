La Lega Serie A ha ufficializzato le date di inizio e fine campionato per la prossima stagione. Novità Coppa Italia

La Serie A 2021/22 prende forma. Sono state rese note le date di inizio e fine per il prossimo campionato italiano.

Novità per quanto riguarda la Coppa Italia. Alla competizione nazionale prenderanno parte solamente le squadre di Serie A e Serie B (40 in totale, di cui 12 club di A subito in campo).

L’articolo Coppa Italia 2021/2022: cambia il format della competizione nazionale proviene da Cagliari News 24.