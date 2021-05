L'Empoli vince, viva l'Empoli. Un trionfo strameritato, quello della creatura di Alessio Dionisi, che si conferma un allenatore top che farà strada anche in Serie A e che, battendo 4-0 il Cosenza, si garantisce un biglietto di sola andata per l'Olimpo del Calcio. Comunque andrà, che rimanga o meno sulla panchina toscana, la massima serie il prossimo anno sarà cosa sua. In Serie B ha fatto il massimo. Una macchina perfetta, l'Empoli 2020-2021, capace di trovare tutti gli ingranaggi giusti di un meccanismo che non si è più fermato. Ma ci sono anche altri verdetti importanti: il Monza batte il Lecce e lo scavalca, la Salernitana espugna Lignano Sabbiadoro ed accarezza il sogno della A. E' seconda, dopo un campionato da assoluta… Source