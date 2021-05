La neonata Fondazione Blu Basket 1971 ha tra le sue finalità principali quelle di promuovere nel territorio quei valori di aggregazione e partecipazione sociale che contraddistinguono l’attività dell’omonima società sportiva da 50 anni.

Per questo la Fondazione ha deciso di mettere all’asta le divise indossate nel girone d’andata dalla Blu Basket, sponsorizzata BCC, destinando il ricavato al progetto “Il sorriso di Gabri”.

Un progetto nato dall’impegno della Pallanuoto Treviglio e dalla famiglia di Gabriele Raffa, giovane trevigliese prematuramente scomparso all’età di 15 anni, che ha la finalità di realizzare, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, un’area attrezzata che valorizzi la pista ciclabile che collega Treviglio a Casirate, intitolata alla memoria del ragazzo.

L’organizzazione dell’asta sarà gestita da “Un’azione per un sorriso”, un’associazione Onlus nata con lo scopo di raccogliere fondi per la realizzazione di progetti finalizzati alla salute dei bambini, che si è resa disponibile per dare un contributo attivo al progetto.

Grazie al lavoro del presidente, il calciatore Francesco Cosenza e del vice Presidente Vincenzo Morabito, negli anni “Un’azione per un sorriso” si è distinta per numerose attività benefiche che hanno visto come protagonisti tanti personaggi del mondo del calcio e non solo.

L’asta è attiva da lunedì 3 maggio a lunedì 10 maggio, sulla piattaforma Ebay al seguente link: https://dswww.ebay.it/e/_beneficenza/beneficenza?_kwdomcat=353,11450,1&_bkw=Treviglio.

“Indossare la maglia della Blu Basket 1971 – sottolinea la società – questa volta avrà un valore diverso”.