Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi a Collecchio in vista della prossima gara contro l'Atalanta. I crociati hanno svolto lavori di forza, core stability e frequenza. L'allenamento è stato concluso da un'esercitazione per reparti. Lavoro differenziato per Valentin Mihaila. Gaston Brugman si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di I grado degli adduttori di destra. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso.