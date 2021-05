Dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra, i biancorossi torneranno questo pomeriggio ad allenarsi in vista del primo turno dei playoff. Prima della seduta odierna ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni il centrocampista della SSC Bari Mattia Maita. Queste le sue parole:

“Ho ancora qualche problemino fisico che mi porto dietro da un po’ di tempo ma nulla di importante quindi possiamo dire che va bene così al momento. Adesso cercherò di concentrarmi sugli allenamenti e su me stesso oltre che sugli avversari che conosceremo più in là. Tutte le partite ai playoff sono difficili, noi dobbiamo sfruttare i nostri punti di forza. Anche il semplice giocare in casa è un piccolo vantaggio da sfruttare. Non ci sono avversari facili, contro chiunque giocheremo sarà difficile. Saranno partite in cui dovremo dare tutto, sicuramente molto più di quello che abbiamo dato in questa stagione. Non era così che avevamo progettato la nostra stagione ovviamente, ma ora è arrivato il momento di resettare tutto e concentrarsi sulle prossime partite perché siamo forti e abbiamo tutte le carte in regola per poter vincere e passare il turno”.

