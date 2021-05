A causa del forte vento che in queste ore sta colpendo Torino un albero è caduto in corso Sebastopoli, angolo via Tripoli, colpendo un’auto parcheggiata. Poi ha ostruito la carreggiata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno rimosso l’albero. @ph Riccardo Prisco L’articolo Torino, forte raffiche di vento: albero cade in Corso…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it