Emergenza Covid-19 – PAROLISE – Aggiornamenti

Cari concittadini, come sicuramente avete

già appreso, abbiamo tre nuovi positivi, tra cui un operatore esterno del nostro plesso scolastico. Pertanto, in via precauzionale e allo scopo di contenere il diffondersi del contagio, ho disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 15 maggio p. v., in attesa dei tamponi ai contatti per i quali ho già comunicato all’ Asl.

Vi terrò aggiornati sull’andamento ma vi chiedo vivamente di rispettare con la massima attenzione tutte le misure di prevenzione e di non abbassare la guardia. Ai bambini e alle famiglie chiedo di stare tranquilli, di seguire la didattica da casa e per qualsiasi cosa il sindaco vi è vicino.

Auguro ai contagiati una pronta guarigione.

Il Sindaco Antonio Ferullo.