Subito dopo le ore 11’00 di oggi sei maggio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Santo Stefano Del Sole in via Sozze Di Sopra, per un incendio che ha interessato il tetto in legno con i pannelli fotovoltaici, di una villetta residenziale del posto. Tre le squadre intervenute anche con l’ausilio dell’autoscala, le quali hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura. Per i due coniugi residenti solo tanto spavento ma nessuna conseguenza.

L’articolo FOTO E VIDEO/A fuoco il tetto di un’abitazione a Santo Stefano del Sole proviene da irpiniatimes.