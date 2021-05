Il Monza affronterà il Cosenza per continuare a credere nella promozione diretta. Ecco come mister Christian Brocchi analizza la sfida. Dobbiamo sempre pensare solo a noi stessi perché pensare agli altri fa male dato che non dipendono da noi. Dobbiamo recuperare le energie spese perché abbiamo speso parecchio in queste due partite, ma credo che l'obiettivo sia talmente importante che dove non si arriva con le energie, si arriva con la testa. Preparare partite così importanti deve essere di stimolo per i ragazzi. Qualche defezione tra i convocati. Sì, qualcuno non sta bene e quindi rimane a casa. Altri che hanno giocato sono un po' stanchi. Domani mattina deciderò chi scenderà in campo. Un Monza che ha dato il Source