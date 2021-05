La conducente di una macchina intorno alle 13 di oggi, giovedì 6 maggio, si è scontrata con un furgone a Poirino. La donna, classe 1958, è morta per le ferite riportate nell’impatto. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’elisoccorso, ma inutilmente: per lei non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della … Leggi tutto L’articolo Poirino, nello…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it