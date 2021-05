4 maggio ore 15.10. In questa data e questo esatto orario la storia recente della Roma è cambiata. E ha subito una scossa tellurica pari alla forza di uno tsunami. Era una squadra allo sbando in campionato, fuori dall'Europa che conta, prigioniera di liti, divisioni e di una guida tecnica senza carisma. Fonseca era al capolinea e questo lo sapevano anche i sassi. Stasera ha chiuso con dignità l'avventura in Europa League battendo 3-2 lo United e mettendo in vetrina Dzeko, Cristante e il millennial Zalewski. Ma l'andata della semifinale di Manchester e quel 2-6 rovinoso è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Se già prima Friedkin non aveva dubbi che la cosa giusta fosse cambiare allenatore, ha deciso di accelerare. E così, mentre… Source