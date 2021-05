E' proseguita la preparazione al Mapei Football Center del Sassuolo in vista del match di domenica contro il Genoa. I neroverdi hanno disputato una partitella in famiglia a tutto campo. Intanto sarà il Sig. Maurizio Mariani della Sezione AIA di Aprilia a dirigere la partita tra le due formaizoni, 35^ giornata della Serie A TIM 2020/21 in programma domenica 9 Maggio alle ore 12.30. Assistenti sono stati designati il Sig. Mondini di Treviso e il Sig. Pagnotta di Nocera Inferiore. Quarto Ufficiale il Sig. Serra di Torino. Sono stati designati in qualità di assistenti VAR il Sig. Pairetto di Nichelino e il Sig. Di Iorio di Verbania. Source