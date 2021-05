Lo spettacolo The Magic Of Light, della compagnia di danza eVolution dance theater, che propone un’originale fusione di danza, acrobazia ed effetti visivi, organizzato nell’ambito della Saison Culturelle 2021, si terrà, se le regole per il contenimento epidemiologico lo permetteranno, il 18 maggio alle ore 20,30 e il 19 maggio alle ore 17,00 e alle ore 20.30 al Teatro Splendor di Aosta.

Nel caso in cui la normativa per il contenimento del Covid-19 non permetterà la realizzazione in presenza di pubblico nelle date 18 e 19 maggio, lo spettacolo è già riprogrammato il 25 e 26 giugno, con gli stessi orari.

La grande forza della eVolution dance theater sta nella conoscenza di un vocabolario artistico ampio che non si limita solo alla danza, ma che si estende ad altre forme d’arte; come la video art, l’illusionismo e l’utilizzo sorprendente delle luci. Da un decennio presenta spettacoli che affascinano e ipnotizzano il pubblico, in Italia e all’estero, riscuotendo grandissimo successo in paesi quali Brasile, Colombia, Israele, Grecia, Hong Kong e Macao. Per festeggiare i dieci anni di storia della compagnia, eVolution dance theater presenta The Magic of Light, spettacolo che raccoglie e reinterpreta alcune delle coreografie più sorprendenti create da Anthony Heinl, fondatore e direttore artistico del gruppo. Alchimia perfetta fra danza, physical theater, atletismo e tecnologia, lo spettacolo conta fra i suoi interpreti performer d’eccezione, danzatori dalle spiccate doti atletiche e circensi. E’ però la luce la vera protagonista che, fra magia e illusione, conduce lo spettatore in un sorprendente viaggio attraverso mondi immaginifici. Figure misteriose galleggiano, rimbalzano, scompaiono, in un susseguirsi di stimoli visivi che lasciano senza fiato. Una festa per i grandi come per i più piccini, e per chiunque abbia voglia di stupirsi attraverso la magia dello spettacolo dal vivo.

I biglietti saranno in vendita a partire da martedì 11 maggio 2021 per le date 18 e 19 maggio; se lo spettacolo sarà rinviato al 25 e 26 giugno i biglietti rimarranno validi per queste date, con gli stessi orari.

Si ricorda che i biglietti saranno in vendita esclusivamente sul sito www.ticketone.it e si potranno acquistare fino al giorno precedente lo spettacolo. L’acquisto è soggetto alla normativa che prevede l’obbligo della nominatività (nome, cognome, data di nascita) per ogni titolo emesso. La disponibilità dei posti è limitata, pertanto si potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti a persona. I posti eventualmente disponibili saranno messi in vendita, il giorno stesso dell’evento, al botteghino del teatro dalle ore 13:00 e fino ad un’ora prima dello spettacolo.

L’articolo “The Magic of Light” eVolution dance theater al Teatro Splendor di Aosta proviene da Aosta City Notizie.