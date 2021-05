Il sindaco di Treviglio Juri Imeri ha deciso di chiudere la scuola primaria “Bicetti”, nella frazione Geromina, per due settimane, da giovedì 6 a venerdì 21 maggio.

Nel pomeriggio di mercoledì 5 maggio sul sito ufficiale del Comune è apparsa l’ordinanza che la certifica: su proposta dell’Ats e sentita la dirigente scolastica, il sindaco ha optato per la sospensione delle lezioni per i ragazzi delle classi seconde, terze, quarte e quinte.

Per loro, quindi, riparte la didattica a distanza, con relativi provvedimenti che saranno comunicati da Ats alle singole famiglie dei ragazzi coinvolti.

“Dal giorno giovedì 6 maggio al giorno venerdì 21 maggio compresi – si legge nell’ordinanza – si dispone la chiusura temporanea della scuola e quindi la sospensione delle attività didattiche in presenza presso la struttura ‘Bicetti’ di via Pasturana 6 che ospita le classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria, a eccezione del personale ausiliario impegnato nelle operazioni di pulizia e sanificazione del plesso scolastico”.

“La misura – aveva spiegato il sindaco poco prima sul proprio profilo Facebook – si rende necessaria per la tutela degli studenti, del personale e delle famiglie in generale. Comprendo i disagi, ma è necessario intervenire per il principio di prevenzione e precauzione”.