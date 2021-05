Per la prima serata in tv, giovedì 6 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un passo dal cielo”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il confine. Parte 1 e parte 2”. Nel primo, Federica è una ragazza giovane, bella e cieca. E quando suo padre viene ritrovato senza vita, Vincenzo e Francesco dovranno entrare nel mondo silenzioso e tormentato di un sonnacchioso paese di confine, dove rivalità antiche si scontrano con amori segreti.

Nel secondo, un ritorno inatteso sconvolge la vita di Manuela e Vincenzo, mentre Francesco si avvicina lentamente alla verità su Emma, proprio quando il suo rapporto con Dafne e la piccola Lara arriva a una svolta.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Anni 20”, condotto da Francesca Parisella. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a partire da fatti, storie, vicende e realtà dimenticate o nascoste…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Amore Criminale”, condotto da Veronica Pivetti.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Dritto e rovescio” condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita” condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su La5 alle 21.05 “Il presidente – Una storia d’amore”; su Iris alle 20.55 “Il sesto giorno” e su Italia2 alle 21.10 “Necropolis – La città dei morti”.

Su Rai4 dalle 19.20 spazio alla serie “Criminal Minds”. L’Unità di Analisi Comportamentale deve affrontare un gruppo terroristico che sta seminando il panico a New York, ma non è l’unica minaccia: ai terroristi si aggiungono killer psicopatici, ex-poliziotti ora assassini, piromani e il terribile serial killer noto come Il Mietitore.

Su Rai5 alle 20.50 verrà trasmesso il concerto di musica sacra in omaggio ad Antonio Vivaldi. Direttore Rubén Dubrovsky, ensemble Bach Consort Wien, maestro del Coro Michael Grohotolsky, Wiener Kammerchor e Vivica Genaux (mezzosoprano).

Da segnalare, infine, su Canale5 alle 21.45 “Felicissima sera – Il meglio di”, con Pio e Amedeo; su Italia1 alle 21.25 “Gli album di Freedom”; su La7D alle 21.30 la replica di “Eden – Un pianeta da salvare” e su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai