“Chi è stato colpito dalla variante inglese, che ha investito la Puglia nell’ultima ondata, non rischia di essere contagiato da un’altra variante. E non rischia neanche chi è vaccinato. Non lasciamoci spaventare”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, intervenuto in diretta nel tg di Telebari. “Quello che dobbiamo fare è solo continuare a difenderci dal virus in generale, perché in tutte le sue varianti è sempre aggressivo”.

Per quanto riguarda la situazione dei contagi in Puglia, nonostante ci sia un miglioramento dal punto di vista dei contagi, resta il problema degli ingressi nelle terapie Intensive. Oggi la Puglia ha registrato 30 nuovi ingressi, record negativo in tutta Italia. “Questo dato è l’ultimo a diminuire – ha detto Lopalco – assieme al numero dei morti. Dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza”.

Nel frattempo la Puglia è in bilico tra la zona arancione e quella gialla. “Domani si deciderà – ha concluso l’assessore – ma se il CTS dovesse dichiarare la zona gialla per la nostra regione, è importante mantenere sempre alta la guardia e i livelli di prudenza. Abbiamo esempi di altre regioni che, dopo essere passate in area gialla, sono tornate nuovamente arancioni”.

