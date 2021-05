Le ultime dall’allenamento della Lazio. Inzaghi potrà contare su Luiz Felipe, ma dalla panchina. Confermati Immobile e Correa davanti

Simone Inzaghi ha ritrovato la sua Lazio a Formello per l’allenamento pomeridiano. Buone notizie per il tecnico, che potrà molto probabilmente contare su Luiz Felipe tra i convocati, pur non rischiandolo dall’inizio. Il brasiliano è stato reinserito in lista campionato al posto di Hoedt, la sua seconda esperienza in biancoceleste è praticamente conclusa e nel pomeriggio non ha svolto l’allenamento. Non è escluso che Inzaghi possa concedere a Luiz Felipe qualche minuto per fargli riassaporare il campo.

Il resto della formazione vedrà Reina tra i pali, con Marusic e Radu ai lati di Acerbi, che torna dalla squalifica. Trio di centrocampo in diffida, ma il mister non rinuncia a Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, con Lulic e Lazzari sulle fasce. Davanti confermata la coppia Immobile-Correa.

