Il tecnico toscano Leonardo Semplici potrebbe utilizzare una carta già vista qualche partita fa per battere il Benevento

Il Cagliari è attesto domenica dalla trasferta di Benevento dove disputerà la gara più importante della stagione, un match da dentro o fuori. Come riporta Tuttosport il tecnico rossoblù Semplici starebbe pensando ad una mossa per mettere in difficoltà il Benevento.

Nell’allenamento di ieri il Cagliari ha provato lo schieramento con il 3-4-1-2 ma a fungere da trequartista non c’era Nainggolan. Il belga si trovava in mediana affianco a Razvan Marin e davanti era presente il tridente con Joao Pedro a supporto di Simeone e Pavoletti. Che l’utilizzo dei 3 attaccanti sia la mossa vincente ?

L’articolo Cagliari, ecco la mossa di Semplici per battere il Benevento proviene da Cagliari News 24.