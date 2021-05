Il Cagliari in questo momento si trova al centro sportivo di Asseminello per un nuovo allenamento in vista di domenica

Il Cagliari di nuovo in campo oggi per preparare al meglio la sfida di domenica contro il Benevento in trasferta. I rossoblù di Leonardo Semplici si trovano in campo in questo momento al centro sportivo di Asseminello.

Ieri il tecnico del Cagliari ha provato il tridente con Joao Pedro, Simeone e Pavoletti, vedremo se anche oggi proseguirà su questa idea oppure avanzerà la posizione di Nainggolan con l’inserimento di Deiola in mediana.

