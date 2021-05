La curva dei nuovi contagi nel territorio provinciale di Bari è decisamente in fase discendente: la diminuzione dei casi complessivi, infatti, si conferma per la quarta settimana consecutiva. Nel periodo 26 aprile-2 maggio le nuove positività sono crollate passando da 2.572 a 1.800 casi, con un tasso settimanale per 100mila abitanti sceso da 209,1 a quota 146,3. La città di Bari, in particolare, nell’ultima settimana ha visto dimezzarsi sia il numero di nuovi casi sia, conseguentemente, il tasso per 100mila abitanti ridotto a 110,1.

La situazione è migliorata quasi in tutta la provincia. Ruvo è ancora maglia nera, ma passa da un tasso di positività su 100mila abitanti pari a 686,3 a 481,6. Ancora sopra la soglia critica dei 250 nuovi casi su 100mila abitanti, ma comunque in miglioramento, anche Terlizzi (da 476 a 388), Gravina (da 433 a 342) e Altamura (da 451 a 294). In controtendenza, invece, due comuni. Il primo è Santeramo, dove i nuovi positivi quasi raddoppiano, da 57 a 93, e il tasso di positività su 100mila abitanti passa da 219,9 a 358.7. L’altro è Corato, dove il tappo di positività sale da 279 a 340.

