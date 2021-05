In una diretta facebook, di ritorno da Gioia Tauro, il presidente ff della Regione, Nino Spirlì, annuncia che la Calabria passa in zona gialla a partire da lunedì.

Nel corso della diretta il facente funzioni parla anche dei vaccini sollecitando a prenotarsi tramite piattaforma senza soffermarsi sulla tipologia di vaccino, tutti validi – chiarisce Spirlì.

“La zona gialla non significa tana libera per tutti. Significa che bisogna fare attenzione per riprendere di vivere in maniera normale. La cosa importante è prendere questa notizia per quella che è: una possibilità. Zona gialla significa ripresa delle attività commerciali ma attenzione. Dobbiamo riflettere sul fatto che se non ci comportiamo bene rischiamo di tornare in zona rossa. Stiamo toccando con mano cosa abbia significato la troppa libertà. Siamo in zona gialla ma dobbiamo mantenerla. Per farlo è necessario usare le mascherine e rispettare le disposizioni”.